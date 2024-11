Appello di Reggio Calabria ha annullato le condanne a carico di Santo Alfonso Martorano e dei membri della sua famiglia, liberando i soggetti da ogni accusa legata alla presunta intermediazione finanziaria illegittima. L’inchiesta, che ha attirato l’attenzione nazionale, ha visto Martorano, titolare della società “M3”, protagonista di un dibattito legale acceso. L’assoluzione rappresenta un punto di svolta per le persone coinvolte, in particolare dopo la condanna in primo grado. Le Accuse e la Condanna Iniziale Santo Alfonso Martorano, 67 anni, era stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di truffe ai danni di istituti bancari. Gaeta.it - Assolto Santo Alfonso Martorano: Cadono le Accuse in Appello Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter La Corte d’di Reggio Calabria ha annullato le condanne a carico die dei membri della sua famiglia, liberando i soggetti da ogni accusa legata alla presunta intermediazione finanziaria illegittima. L’inchiesta, che ha attirato l’attenzione nazionale, ha visto, titolare della società “M3”, protagonista di un dibattito legale acceso. L’assoluzione rappresenta un punto di svolta per le persone coinvolte, in particolare dopo la condanna in primo grado. Lee la Condanna Iniziale, 67 anni, era stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di truffe ai danni di istituti bancari.

