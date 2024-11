Iodonna.it - 5 ristoranti da provare a novembre 2024

Nel cuore di Albiate (Monza Brianza), graziosa cittadina non lontano da Seregno, c'è un locale di design moderno, di gran buon gusto. Grow è il regno di due giovanissimi fratelli, Riccardo e Matteo Vergine, con una vera e propria passione per la cucina, i vini, la ristorazione di alta qualità. Il menù autunnale si compone di 3 percorsi: "Mùria", marinature sperimentali, "Monografia Animale", con il fagiano come ingrediente principale e "Monografia Vegetale", a base di zucca.