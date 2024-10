Ue, avviata indagine formale contro Temu su vendita di prodotti illegali (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Commissione europea ha avviato una procedura formale contro Temu. L’Ue deve valutare se l’azienda di e-commerce cinese possa aver violato la legislazione sui servizi digitali in settori legati alla vendita di prodotti illegali, alla progettazione del servizio che potenzialmente crea dipendenza, ai sistemi utilizzati per consigliare gli acquisti agli utenti, nonché all’accesso a dati per i ricercatori. Dopo l’avvio formale del procedimento, la Commissione continuerà a raccogliere prove, ad esempio inviando richieste di informazioni aggiuntive alla società o a terzi o effettuando azioni di monitoraggio o interviste. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “Vogliamo garantire che Temu rispetti la legislazione sui servizi digitali. Lapresse.it - Ue, avviata indagine formale contro Temu su vendita di prodotti illegali Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Commissione europea ha avviato una procedura. L’Ue deve valutare se l’azienda di e-commerce cinese possa aver violato la legislazione sui servizi digitali in settori legati alladi, alla progettazione del servizio che potenzialmente crea dipendenza, ai sistemi utilizzati per consigliare gli acquisti agli utenti, nonché all’accesso a dati per i ricercatori. Dopo l’avviodel procedimento, la Commissione continuerà a raccogliere prove, ad esempio inviando richieste di informazioni aggiuntive alla società o a terzi o effettuando azioni di monitoraggio o interviste. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “Vogliamo garantire cherispetti la legislazione sui servizi digitali.

Ue, avviata indagine formale contro Temu su vendita di prodotti illegali

La Commissione europea ha avviato una procedura formale contro Temu. L'Ue deve valutare se l'azienda di e-commerce cinese possa aver violato la legislazione ...

L'UE avvia indagine su algoritmi TikTok, YouTube e Snapchat

Dopo un attento esame da parte delle autorità, la stessa CE determinerà l’eventuale apertura di un procedimento formale ... l'articolo originale >> L'UE avvia indagine su algoritmi TikTok ...

Indagini sui fondi Ue usati da Weber: scontro sul leader Ppe vicino a Meloni

Li avrebbe utilizzati non per fini istituzionali ma per l’attività politica. L’inchiesta della procura europea e dei magistrati belgi ...

L'UE avvia indagine su algoritmi TikTok, YouTube e Snapchat

(ilsoftware.it)

Le procedure sono state avviata seguendo le direttive del Digital Services Act (DSA), regolamento dell’UE attivo sul territorio ... apertura di un procedimento formale. In caso di documentazione ...