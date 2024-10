Stellantis | in terzo trim ricavi -27% a 33 mld vendite - 20% a 1148 mln**

**Stellantis: in terzo trim. ricavi -27% a 33 mld, vendite - 20% a 1,148 mln** (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Stellantis chiude il terzo trimestre - definito un "periodo di transizione di aggiornamenti di prodotto e riduzione delle scorte" - con ricavi netti pari a 33,0 miliardi di euro, in calo del 27% rispetto al terzo trimestre del 2023, principalmente a causa di vendite inferiori e un "mix sfavorevole" fra listini e cambi. Giù anche le vendite a 1,148 milioni di unità , in calo di 279 mila unità (-20%). Commentando i risultati il gruppo parla di un terzo trimestre 2024 segnato da "carenze nella produzione di diversi modelli, dall'inizio di una transizione globale dei prodotti, da riduzioni pianificate delle scorte in Nord America e da venti contrari in un difficile contesto di mercato europeo". Stellantis spiega che le scorte totali al 30 settembre 2024 erano di 1.330 mila unità in calio di 129 mila unità da inizio anno. Liberoquotidiano.it - **Stellantis: in terzo trim. ricavi -27% a 33 mld, vendite - 20% a 1,148 mln** Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Stellantis chiude ilestre - definito un "periodo di transizione di aggiornamenti di prodotto e riduzione delle scorte" - connetti pari a 33,0 miliardi di euro, in calo del 27% rispetto alestre del 2023, principalmente a causa diinferiori e un "mix sfavorevole" fra listini e cambi. Giù anche lea 1,148 milioni di unità , in calo di 279 mila unità (-20%). Commentando i risultati il gruppo parla di unestre 2024 segnato da "carenze nella produzione di diversi modelli, dall'inizio di una transizione globale dei prodotti, da riduzioni pianificate delle scorte in Nord America e da venti contrari in un difficile contesto di mercato europeo". Stellantis spiega che le scorte totali al 30 settembre 2024 erano di 1.330 mila unità in calio di 129 mila unità da inizio anno.

