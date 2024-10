Sequestrato materiale non conforme per Halloween: controlli della Guardia di Finanza a Roma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione recente ha visto la Guardia di Finanza di Roma mettere in atto controlli serrati su articoli decorativi e accessori per feste di Halloween, dopo aver individuato materiali che non rispettano le normative di sicurezza stabilite dalla legge. Questo intervento è stato attuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in particolare dal Gruppo Pronto Impiego e dal I Gruppo, con il fine di tutelare la salute pubblica e il commercio lecito. Blitz nei negozi del quartiere Prenestino Il primo passo dell’operazione si è svolto all’interno di alcune rivendite situate nel quartiere Prenestino, area nota per la sua vivacità commerciale. Gaeta.it - Sequestrato materiale non conforme per Halloween: controlli della Guardia di Finanza a Roma Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione recente ha visto ladidimettere in attoserrati su articoli decorativi e accessori per feste di, dopo aver individuato materiali che non rispettano le normative di sicurezza stabilite dalla legge. Questo intervento è stato attuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di, in particolare dal Gruppo Pronto Impiego e dal I Gruppo, con il fine di tutelare la salute pubblica e il commercio lecito. Blitz nei negozi del quartiere Prenestino Il primo passo dell’operazione si è svolto all’interno di alcune rivendite situate nel quartiere Prenestino, area nota per la sua vivacità commerciale.

