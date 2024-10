Scattano le modifiche alla viabilità nella zona dei due cimiteri per la commemorazione dei defunti: i dettagli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Entrano in vigore, con l'ordinanza del Comune di Pescara, le modifiche alla viabilità per quanto riguarda la zona dei cimiteri cittadini (San Silvestro e Colli) in occasione della ricorrenza dei defunti, che porterà migliaia di persona in visita ai propri cari.Le modifiche saranno in vigore Ilpescara.it - Scattano le modifiche alla viabilità nella zona dei due cimiteri per la commemorazione dei defunti: i dettagli Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Entrano in vigore, con l'ordinanza del Comune di Pescara, leper quanto riguarda ladeicittadini (San Silvestro e Colli) in occasione della ricorrenza dei, che porterà migliaia di persona in visita ai propri cari.Lesaranno in vigore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:leviabilità nella zona dei due cimiteri per la commemorazione dei defunti: i dettagli; Calcio, al Benelli arriva il Piacenza:leviabilità e le ordinanze anti-alcol; Olbia,viabilità in centro: scatta l'ordinanza; Santarcangelo, il piano asfalti:viabilità; Lavori per le nuove piste ciclabili a Palermo: le strade off-limits, come cambia il traffico;viabilità in via Nizza,senso unico alternato e divieto di sosta; Approfondisci 🔍

Olbia, modifiche alla viabilità in centro: scatta l'ordinanza

(olbia.it)

nel tratto di viabilità di competenza del Comune di Olbia. L'Aspo per l’attuazione di quanto sopra, provvederà ad integrare e modificare la segnaletica stradale orizzontale e verticale in ottemperanza ...

Santarcangelo, il piano asfalti: scattano modifiche alla viabilità

(altarimini.it)

Prende avvio nei prossimi mesi a Santarcangelo il programma di asfaltatura di alcune vie del territorio comunale a seguito di interventi di riqualificazione dei sottoservizi, come quelli di Hera e ...

Sferracavallo celebra i Santi Patroni, scattano modifiche alla viabilità

(mondopalermo.it)

I festeggiamenti entreranno nel vivo a partire da sabato, data in cui saranno implementate anche le modifiche alla viabilità. Per garantire… ...

Nuova viabilità Savona, Orsi: “Domani iniziano i lavori in via dei Mille, l’amministrazione governa contro la città senza ascoltarla”

(ivg.it)

Critiche alla giunta: "Il progetto non è stato presentato in consiglio comunale e non è stata data risposta alle 3300 firme raccolte" ...