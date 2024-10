Operazione “Halloween sicuro“. Maxi sequestro di articoli pericolosi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Operazione Halloween sicuro grazie all’Operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Lodi che, nei giorni scorsi ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti quei prodotti tipicamente utilizzati per i festeggiamenti. Nel corso di una di queste verifiche, l’attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su un paio di negozi, uno collocato nel centro abitato di Lodi ed uno a Zelo Buon Persico: il blitz all’interno delle rivendite dove erano stoccati migliaia di oggetti, i militari della Guardia di Finanza si sono subito accorti di diverse anomalie ed hanno quindi proceduto al sequestro i prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Ilgiorno.it - Operazione “Halloween sicuro“. Maxi sequestro di articoli pericolosi Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)grazie all’della Guardia di Finanza del comando provinciale di Lodi che, nei giorni scorsi ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti quei prodotti tipicamente utilizzati per i festeggiamenti. Nel corso di una di queste verifiche, l’attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su un paio di negozi, uno collocato nel centro abitato di Lodi ed uno a Zelo Buon Persico: il blitz all’interno delle rivendite dove erano stoccati migliaia di oggetti, i militari della Guardia di Finanza si sono subito accorti di diverse anomalie ed hanno quindi proceduto ali prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

Ritirati oltre 10mila prodotti non conformi in due negozi, uno a Lodi e l’altro a Zelo Buon Persico. Sulle etichette mancavano le informazioni minime richieste dalle leggi per tutelare il consumatore.

Maxi operazione della Guardia di Finanza: nel mirino anche bigiotteria, bomboniere, prodotti per la persona, la casa e il giardinaggio legati alla notte del 31 ottobre ...

Gli agenti del Gruppo operativo anticontraffazione (Goac) della Polizia Locale di Milano, al termine di diverse perquisizioni effettuate nel capoluogo, a Concorezzo e anche a Brugherio, hanno sequestr ...

