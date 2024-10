Moto3: Alonso vuole ancora un record a Sepang, ma attenzione a Luca Lunetta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarà un David Alonso in versione cannibale? ancora qualche giorno e lo scopriremo. Dopo aver vinto aritmeticamente il titolo, aver eguagliato e poi superato il record di Valentino Rossi nella conta dei trionfi nella classe più leggera il colombiano si appresta a disputare il GP della Malesia, diciannovesimo a penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena sul mitico circuito di Sepang. Cosa farà il giovanissimo centauro, adesso che ha scritto la storia? Deciderà di fermarsi, ormai sazio dei dodici successi stagionali, o approfitterà della situazione per cercare di allargare ancora lo spettro andando a rintuzzare ancora di più il suo primato? Difficile dirlo, ma la sensazione è che il pilota in forza alla CF Moto Aspar Team voglia divertirsi ancora, in attesa di un passaggio in Moto2 che si preannuncia impegnativo. Ma attenzione. Oasport.it - Moto3: Alonso vuole ancora un record a Sepang, ma attenzione a Luca Lunetta Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarà un Davidin versione cannibale?qualche giorno e lo scopriremo. Dopo aver vinto aritmeticamente il titolo, aver eguagliato e poi superato ildi Valentino Rossi nella conta dei trionfi nella classe più leggera il colombiano si appresta a disputare il GP della Malesia, diciannovesimo a penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena sul mitico circuito di. Cosa farà il giovanissimo centauro, adesso che ha scritto la storia? Deciderà di fermarsi, ormai sazio dei dodici successi stagionali, o approfitterà della situazione per cercare di allargarelo spettro andando a rintuzzaredi più il suo primato? Difficile dirlo, ma la sensazione è che il pilota in forza alla CF Moto Aspar Team voglia divertirsi, in attesa di un passaggio in Moto2 che si preannuncia impegnativo. Ma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:un record a Sepang, ma attenzione a Luca Lunetta; GP Thailandia:da brividi e firma il primato in moto 3;Thailandia P1: Davidcancellare Valentino Rossi dagli scaffali; MotoGP, Davide Tardozzi precisa: “Nessun ordine di squadra a Sepang. Bastianini lotta per il terzo posto”; MotoGP 2024. GP dell'Indonesia.e Moto2: vittorie per David!) e Aron Canet;| GP Australia, Gara: Davideguaglia Rossi a 11 vittorie; Approfondisci 🔍

Moto3: David Alonso in Thailandia per la storia, occasione di riscatto per Stefano Nepa?

(oasport.it)

Adesso David Alonso vuole la laurea ad honorem. Dopo aver vinto il titolo con largo anticipo, conquistato il record di vittorie in Moto3 e raggiunto ...

Moto3, Prende forma la griglia 2025: Dennis Foggia con CFMoto Aspar

(gpone.com)

Moto3: Dopo l’affrettata modifica dell’età minima per i GP nel 2022, i regolamenti per l’ingresso nel Campionato del Mondo Moto3 sono stati nuovamente modificati. I piloti più affermati possono ora de ...

Simoncelli: “In Moto3 bisogna cercare nuovi Alonso, noi ne abbiamo trovato uno!”

(gpone.com)

Moto3: “Lunetta ha fatto una gara strepitosa in Thailandia. Ha dimostrato che è un ragazzo con una volontà di ferro, che non si dà mai per vinto e ci ha regalato un ultimo giro degno di chi ha la stof ...

Perchè David Alonso ha celebrato la vittoria come Valentino Rossi?

(quotidianomotori.com)

David Alonso batte il record di Rossi e gli rende omaggio sul podio con una fasciatura blu, come quella indossata dal "dottore" nel 1997.