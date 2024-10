Matt LeBlanc dopo la morte di Matthew Perry: “È ancora sconvolto, ha deciso di ritirarsi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Matt LeBlanc avrebbe deciso di ritirarsi. Lo rivela una fonte al DailyMail. L'attore, amatissimo per avere interpretato Joey Tribbiani nella serie Friends, starebbe avvertendo l'esigenza di riconsiderare le priorità della sua vita. Fanpage.it - Matt LeBlanc dopo la morte di Matthew Perry: “È ancora sconvolto, ha deciso di ritirarsi” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)avrebbedi ritirarsi. Lo rivela una fonte al DailyMail. L'attore, amatissimo per avere interpretato Joey Tribbiani nella serie Friends, starebbe avvertendo l'esigenza di riconsiderare le priorità della sua vita.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ladi Matthew Perry: "È ancora sconvolto, ha deciso di ritirarsi";ne fa 57: Joey di Friends tra problemi di peso e il dolore per ladi Perry; Matthew Perry, svolta nell'indagine sulladell'attore di "Friends"; Matthew Perry, aperta un'indagine sulladell'attore di Friends;e l'addio all'amico Matthew Perry: «Tanto amore. E immagino che ti terrai i 20 dollari che mi devi»;, Courteney Cox e Jennifer Aniston ricordano Matthew Perry: “Mi manchi ogni giorno”; Approfondisci 🔍

Preoccupazione per Matt LeBlanc dopo la morte di Matthew Perry

(msn.com)

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...

Il cast di “Friends” si preoccupa per l’isolamento di Matt LeBlanc dopo la morte di Matthew Perry

(msn.com)

Dopo la tragica morte di Matthew Perry, conosciuto per il suo ruolo di “Chandler” in “Friends”, i colleghi del famoso sitcom sono preoccupati per Matt LeBlanc, che ha interpretato “Joey ...

Matthew Perry e il toccante tributo di Jennifer Aniston a un anno dalla morte: la storia della loro amicizia

(tag24.it)

A un anno dalla morte di Matthew Perry, l'attrice co-star di Friends Jennifer Aniston gli lascia una dedica: tutto sulla loro amicizia ...

Jennifer Aniston ricorda Matthew Perry a un anno dalla sua morte

(daninseries.it)

Jennifer Aniston omaggia e ricorda Matthew Perry a un anno dalla sua scomparsa: il dolce post condiviso sui social.