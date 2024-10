L’ultimo jihadista ha 14 anni ed è italiano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ragazzino di Potenza, di famiglia cattolica, arrestato dopo un lungo monitoraggio: si indottrinava online con video di attentati e aveva creato due gruppi Telegram per formare una «provincia» del Califfato nel Belpaese. Intanto aveva già iniziato ad armarsi. Laverita.info - L’ultimo jihadista ha 14 anni ed è italiano Leggi tutto 📰 Laverita.info (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ragazzino di Potenza, di famiglia cattolica, arrestato dopo un lungo monitoraggio: si indottrinava online con video di attentati e aveva creato due gruppi Telegram per formare una «provincia» del Califfato nel Belpaese. Intanto aveva già iniziato ad armarsi.

Il giovane arrestato a Potenza che inneggiava alla Jihad aveva in mente un attentato sul territorio italiano secondo gli inquirenti POTENZA – Non solo proselitismo sul web, ma, ...

