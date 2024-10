DIRETTA LIVE 22.41 Si chiude qui la DIRETTA LIVE testuale del match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna! Grazie per averci seguito, buon divertimento! 22.40 Da sottolineare anche la prova di Dimitrijevic: 6 punti con 2/10 dal campo, ma 9 assist, un paio da applausi. 22.39 Bologna si è affidata a Shengelia (25) e Belinelli (21), aggiustando le proprie percentuali. Ma i tre soli rimbalzi offensivi sono una miseria. 22.38 Milano si porta a casa il successo con i 21 punti di Mirotic e i 18 di Causeur, oltre ai 19 di Leday e i 14 di un ottimo Tonut. 99-90 Belinelli fa 1/3, si chiude la partita! Milano si prende la seconda vittoria stagionale in Eurolega! 99-89 Viaggio in lunetta positivo anche per Leday. Tre liberi per Belinelli dopo il fallo di Bolmaro. 97-89 2/2 per Shengelia. 97-87 2/2 di Mirotic, che esce per fare spazio a Ricci. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 99-90, Eurolega basket in DIRETTA: Mirotic sale in cattedra, seconda vittoria europea per la EA7 Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.41 Si chiude qui latestuale del match tra! Grazie per averci seguito, buon divertimento! 22.40 Da sottolineare anche la prova di Dimitrijevic: 6 punti con 2/10 dal campo, ma 9 assist, un paio da applausi. 22.39si è affidata a Shengelia (25) e Belinelli (21), aggiustando le proprie percentuali. Ma i tre soli rimbalzi offensivi sono una miseria. 22.38si porta a casa il successo con i 21 punti die i 18 di Causeur, oltre ai 19 di Leday e i 14 di un ottimo Tonut. 99-90 Belinelli fa 1/3, si chiude la partita!si prende lastagionale in! 99-89 Viaggio in lunetta positivo anche per Leday. Tre liberi per Belinelli dopo il fallo di Bolmaro. 97-89 2/2 per Shengelia. 97-87 2/2 di, che esce per fare spazio a Ricci.

Quarto quarto: Ricci sbaglia il primo tiro per Milano, Shengelia per Polonara e Virtus ... Morgan entra troppo facilmente nella difesa biancorossa e la Virtus sul +6. Prova Mirotic a risvegliare ...

Tempo di derby in Eurolega: all'Unipol Forum di Assago, Milano e Bologna si sfidano per svoltare la loro stagione europea. Entrambe sono sul fondo della classifica con il record di una vittoria e ...

Arriva la serata del derby italiano in Eurolega ma purtroppo le nostre formazioni dividono con l'Alba Berlino l'ultima posizione in classifica dopo 6 partite.

Olympiacos Pireo-Barcellona, in diretta oggi alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Calogero Destro EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA, in diretta oggi alle 20.30 su ...