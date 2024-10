Sport.quotidiano.net - Il posticipo del Sinigaglia. Esame Lazio per il Como. Fabregas: "Una partita che dirà quanto valiamo»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Stasera alle 20,45, al, ilreduce da due sconfitte consecutive, deve fare punti contro, la, la squadra più in forma al momento, che vince in Europa e in campionato.conta gli infortunati: Van der Brempt, non sarà in campo, dovrà scegliere uno fra Iovine e Goldaniga, con il secondo favorito, per le sue attitudini difensive, che possono meglio contrastare i forti attaccanti laziali. L’altro dubbio riguarda Sergi Roberto, che si è fatto male a Torino: l’allenatore vuole recuperarlo a tutti i costi ma difficilmente sarà in campo, i candidati sono Braunoder e Mazzitelli al fianco di Perrone davanti alla difesa, Mazzitelli è più probabile per le sue doti di incontrista. Per il resto la formazione rimarrà invariata, nonostante le tre partite da giocare in una settimana, ritmi a cui ilnon è abituato.