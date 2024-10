Lortica.it - Grippo e la sua visita al vecchio allevamento di cani San Bernardo

(Di giovedì 31 ottobre 2024), lo stambecco del Cervino che avevo incontrato in cima all’Arp di Courmayeur, mi ha raccontato della suaalla frazione di Le Pre Saint Didier, sede di undiSan. Mi spiegò che, all’inizio del Medioevo, i più accessibili valichi alpini tra Francia e Italia erano sorvegliati da conventi. Non lo facevano per soccorrere pellegrini o viandanti, ma per respingere eventuali incursioni saracene. I religiosi avevano ideato un sistema singolare: lanciavano dalle loro rocche pezzi di maiale ben cotti e saporiti, ancora caldi. Chi li rifiutava si trovava ben presto di fronte a orde dirabbiosi. Questiavevano un muso allungato simile a quello dei Saint Hubert, ma erano più robusti e dal pelo lungo, adatti all’ambiente alpino. Inizialmente, però, erano docili come i Saint Hubert stessi.