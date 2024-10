Gosens manda in orbita la Fiorentina: Genoa ko, Palladino è 4° davanti alla Juventus (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Fiorentina non si ferma più. Sul campo del Genoa arriva la quarta vittoria consecutiva - la sesta se si considera anche la Conference League Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lanon si ferma più. Sul campo delarriva la quarta vittoria consecutiva - la sesta se si considera anche la Conference League

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, le pagelle di CM: De Gea porta sempre punti,perde il ruolo ma non il vizio; Approfondisci 🔍

Genoa-Fiorentina risultato 0-1: Gosens lancia i viola al terzo posto, crisi Gilardino

(corriere.it)

Genoa e Fiorentina si presentano ... per precipitazione, manda alto da ottima posizione. Sul fronte opposto una buona occasione potrebbe averla Beltran, ma è chiuso da Badelj. A spezzare l'equilibrio ...

Gosens manda in estasi la Fiorentina, Genoa battuto a Marassi: sorpasso alla Juve in classifica

(fanpage.it)

La Fiorentina batte 1-0 il Genoa a Marassi nella partita della decima giornata della Serie A 2024-2025 grazie al gol di Gosens e alle parate di De Gea: i viola scavalcano la Juventus in classifica e ...

Genoa-Fiorentina 0-1 pagelle: il gol di Gosens vale il sorpasso sulla Juventus. Super De Gea, Gilardino affondato

(sport.virgilio.it)

Il gol di Robin Gosens e le parate di David De Gea regalano una vittoria importantissima alla Fiorentina di Raffaele Palladino ... Martin voto 6: Spinge con discreta continuità sull’out mancino, ...

Fiorentina: Gosens all'ultimo minuto trova il gol del pareggio

(nove.firenze.it)

La Fiorentina si salva ... terzo minuto si vede subito Gosens con un cross per . Beltranmche non arriva, Carboni si rifugia in corner. Dalla bandierina il corner manda al tiro Cataldi: murato.