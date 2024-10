Butac.it - Gatti neri e Halloween: superstizioni, leggende urbane e bufale ricorrenti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quanto segue è stato realizzato con l’intelligenza artificiale, a cui abbiamo dato da leggere i tanti articoli scritti negli anni su questa tematica. Abbiamo ritenuto inutile riscrivere noi le stesse cose che ripetiamo da tempo, non siamo stati soppiantati dall’automatismo delle IA, ma ogni tanto sono utili per fare un veloce riassunto di cose già ripetute allo sfinimento. Ogni anno, come un orologio svizzero, con l’avvicinarsi ditorna puntuale una vecchia leggenda urbana: quella deiin pericolo di vita, minacciati da sette sataniche, gruppi esoterici o presunti adoratori del demonio pronti a rapirli per oscuri rituali. E ogni anno siamo qui a smentire questa storia, che resta una bufala, o meglio, una superstizione del passato riadattata ai tempi moderni. La Storia deie la Superstizione Isono stati a lungo vittime di pregiudizi.