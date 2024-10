Ex di Temptation su Federica e Alfonso concorrenti: “Volevo entrare io al Grande Fratello” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prima Carlotta Dell’Isola, poi Selvaggia Roma, dopo ancora Tommaso Eletti e infine il triangolo Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero: il Grande Fratello attinge sempre più a piene mani dai cast di Temptation Island. E anche quest’anno lo ha fatto con Federica Petagna e Alfonso D’Apice (che entrerà nelle prossime settimane), senza dimenticarci di Lino Giuliano, annunciato e poi squalificato in tempi record a causa di una frase omofoba. Ma c’è un’altra persona che ha partecipato a Temptation Island e che avrebbe voluto fare il Grande Fratello: Millie Moi. Lo ha dichiarato lei stessa tramite il box domande di Instagram. Biccy.it - Ex di Temptation su Federica e Alfonso concorrenti: “Volevo entrare io al Grande Fratello” Leggi tutto 📰 Biccy.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prima Carlotta Dell’Isola, poi Selvaggia Roma, dopo ancora Tommaso Eletti e infine il triangolo Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero: ilattinge sempre più a piene mani dai cast diIsland. E anche quest’anno lo ha fatto conPetagna eD’Apice (che entrerà nelle prossime settimane), senza dimenticarci di Lino Giuliano, annunciato e poi squalificato in tempi record a causa di una frase omofoba. Ma c’è un’altra persona che ha partecipato aIsland e che avrebbe voluto fare il: Millie Moi. Lo ha dichiarato lei stessa tramite il box domande di Instagram.

