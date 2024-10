Iltempo.it - Eclissi 5 Stelle, la fosca profezia di Roncone su Conte: "Se Grillo molla..."

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La debacle in Liguria è il sintomo di un popolo che si sente ormai tradito. O solo l'ultimo dei disastri di un Movimento 5che non sembra riconoscersi più nemmeno allo specchio, scioltosi come neve al sole dal governo Draghi in poi, sotto l'effetto d'una crisi inesorabile. Giuseppesembrava poter essere la soluzione a tutti i crucci. Nel tempo, invece, si è trasformato nel problema numero uno del fondatore del partito, Beppe. “Perè certamente il momento più complicato della sua gestione”, ammette il giornalista Fabrizio, che poi prosegue nella sua analisi a 360 gradi sul periodo di fragilità estrema che sta attraversando la creatura sorta dalle scorie del ‘Vaffa Day': “Per il Movimento questo è un passaggio chiave, nel senso che se davverodovesse – come sembra ormai nei fatti –re la presa sul suo progetto, questo rischia di evaporare”.