Lapresse.it - Due casi di Dengue a Fano

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo che sono emersi due nuovidiin località Vallato e su richiesta dell’Ast 1, “il Comune dieffettuerà una disinfestazione mirata nella zona del Vallato e nelle zone limitrofe”. Lo fa sapere l’amministrazione comunale con una nota stampa. L’intervento sarà effettuato nella notte tra mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 ottobre, dalle ore 00:30 alle ore 06:00. “Si invita la cittadinanza a rimuovere contenitori e vasi con acqua stagnante o a coprire quelli non rimovibili – si legge nella nota del Comune -, poiché rappresentano potenziali focolai per le larve di zanzara. Si raccomanda, inoltre, di pulire le aree incolte e di tagliare l’erba alta, per limitare l’annidamento delle zanzare adulte e ridurre così il rischio di diffusione”.