Dati incoraggianti in Alto Adige: calano reati di maltrattamenti e violenza di genere nel 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel periodo tra gennaio e ottobre del 2024, l'Alto Adige ha registrato un significativo calo del 9,8% nei reati di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, noti come "codice rosso". I Dati mostrano un passaggio da 438 episodi nel 2023 a 395 nel 2024. Tuttavia, Bolzano ha segnato un lieve incremento, passando da 160 a 170 casi nello stesso periodo. Queste informazioni sono emerse durante la recente riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il contesto della diminuzione dei reati La diminuzione dei reati di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale è un dato positivo che riflette i risultati delle politiche attuate sul territorio per contrastare la violenza di genere.

