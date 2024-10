Controlli sulle attività commerciali: ispezioni all'alba al mercato settimanale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Controlli all'alba, da parte della polizia di Stato del commissariato di Formia e della polizia locale, al mercato settimanale di Minturno, nella frazione di Scauri, in località Sieci. L'obiettivo è stato la verifica della corretta esecuzione di alcuni provveidmento emessi Latinatoday.it - Controlli sulle attività commerciali: ispezioni all'alba al mercato settimanale Leggi tutto 📰 Latinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)all', da parte della polizia di Stato del commissariato di Formia e della polizia locale, aldi Minturno, nella frazione di Scauri, in località Sieci. L'obiettivo è stato la verifica della corretta esecuzione di alcuni provveidmento emessi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ad Acireale controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato, sanzioni anche per attività; Formia,di polizia e Asl negli esercizi: ai raggi X licenze e autorizzazioni; Operazione di controllo a Formia: Polizia e Dipartimento di Prevenzione Asl ispezionano attivitàdi Polizia nel territorio di Roma e provincia: ispezione in 10 locali, oltre 100 veicoli controllati; Polizia Locale, controllo delle attivitàa Burano: sanzioni e merce sequestrata per due posteggi;e sanzioni della polizia municipale, disposta la chiusura per 30 attività

Monza, controlli al mercato: lavoro in nero e scarso igiene

(msn.com)

Nella mattinata odierna, una squadra del Nucleo Servizio Comunità della Polizia Locale di Monza ha condotto un’ispezione a sorpresa presso le bancarelle del mercato settimanale di piazza Trento e di v ...

(CR) Intensificati i controlli della Polizia Locale in ambito commerciale

(welfarenetwork.it)

Cremona, 17 ottobre 2024 - Dal periodo estivo sono stati intensificati i controlli della Polizia Locale in ambito commerciale al fine di garantire e tutelare non solo il libero commercio ma anche di ...

Roma, servizi straordinari di controllo della Polizia di Stato. Controlli, Ispezioni e Sanzioni Amministrative in diverse zone della Capitale

(lamilano.it)

415 persone identificate, 115 veicoli controllati e 10 esercizi commerciali sottoposti ad ispezione amministrativa: questi i risultati conseguiti nel corso dei numerosi servizi di Alto Impatto Distret ...

Sporcizia e lavoratori in nero: chiusi 5 ristoranti a Prato

(msn.com)

Prato, 29 ottobre – Sospese 5 attività commerciali, oltre 2 tonnellate di alimenti sequestrati e 50 lavoratori in nero scoperti: è il bilancio dell' operazione "Fast food" che prevede controlli ...