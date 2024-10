Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, la denuncia di un imprenditore svizzero: “Truffato dal consigliere comunale”

(Di giovedì 31 ottobre 2024)(Macerata), 31 ottobre 2024 – Si è presentato come un facoltoso personaggio ben introdotto nel mondo della politica locale e romana, in grado di ottenere licenze e concessioni anche grazie al suo ruolo nel Comune die con questo sistema avrebbe agganciato imprenditori stranieri e avrebbe sfilato loro quasi 800mila euro. Una vicenda che vedrebbe vittima uno(R. S.) residente a Montelparo, nel Fermano, che ha depositato in Procura a Macerata unaper truffa in operazioni di investimenti immobiliari fatte a: l’acquisto di una famosa proprietà a Villa Eugenia da trasformare in resort, di uno stabilimento balneare e del relativo tratto di spiaggia (in realtà di proprietà del Demanio) e di due appartamenti in via Asiago. Del denaro però si sono perse le tracce.