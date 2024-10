Valencia in ginocchio: i bolognesi in Spagna raccontano la tragedia delle alluvioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLe recenti alluvioni nella Comunità Valenciana hanno messo in ginocchio diverse città della costa orientale spagnola, colpendo in particolare Valencia e le aree limitrofe. Questo evento meteorologico estremo, che ha visto cadere in poche Bolognatoday.it - Valencia in ginocchio: i bolognesi in Spagna raccontano la tragedia delle alluvioni Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLe recentinella Comunitàna hanno messo indiverse città della costa orientale spagnola, colpendo in particolaree le aree limitrofe. Questo evento meteorologico estremo, che ha visto cadere in poche

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in: iinraccontano la tragedia delle alluvioni;inper l’alluvione: almeno 51 morti, centinaia i dispersi; Alluvioni inin: il ponte di Paiporta viene spazzato via dalla furia del fiume in …;sommersa, 52 vittime per il ciclone Dana; VIDEO | Lainper l’alluvione, aci sono 50 morti; Meteo, maltempo: alluvioni in, oltre 50 morti a- Le immagini; Leggi >>>

Valencia in Ginocchio: i bolognesi in Spagna raccontano la tragedia delle alluvioni

(bolognatoday.it)

Oltre 70 vittime, molti dispersi e città devastate: i nostri concittadini a Madrid e Barcellona vivono con apprensione il dramma che ha colpito la costa orientale della Spagna ...

Meteo – Spagna in ginocchio per l’alluvione, sale il bilancio delle vittime. Dichiarati 3 giorni di lutto nazionale

(centrometeoitaliano.it)

Meteo - In Spagna è piena emergenza maltempo dopo l'alluvione: la conta dei morti si aggiorna ad almeno 72, dichiarati 3 giorni di lutto nazionale ...

Spagna in ginocchio per un’alluvione senza precedenti: 72 vittime e danni devastanti

(lamilano.it)

Le alluvioni devastano la Spagna, con 72 vittime e numerosi dispersi tra Valencia e Andalusia. Il governo dichiara lutto nazionale e avvia le operazioni di soccorso, mentre l'UE e i leader internazion ...

Valencia, cos'è "Dana", il fenomeno che ha messo messo in ginocchio la regione

(iltempo.it)

Depressione isolata di alto livello, o Dana (Depresion Aislada en Niveles Altos): è il fenomeno meteorologico che ha colpito la regione di ...