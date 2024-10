Sport.quotidiano.net - Serie a1 maschile. Vigevano in extremis. Ko esterno per Crema

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pareggio in rimonta per il Selva Altanella quarta giornata diA1. Il team lomellino, sotto 0-2 nella trasferta di Roma contro l’EUR Sporting Club per le sconfitte in singolare di Benjamin Hoang, Conti e Comino, ha recuperato grazie a Mattia Bellucci (nella foto) (vincitore su Giustino) e ai doppi Conti/Bellucci e Hoang/Dadda. Il punto concede ai vigevanesi il secondo posto nel gruppo 1 con 5 punti dietro al Park Tennis Club con 10 punti. A quota 2 inseguono EUR Sporting Club e ST Bassano con due giornate alla fine. Nel gruppo 2 ko e per il TC, battuto 4-2 dal TC Sinalunga. Non sono bastate le vittorie iniziali di Bonadio e Arnaboldi: i senesi hanno infilato quattro successi di fila che permettono di agganciare in vettacon 7 punti, alle loro spalle CT Vela Messina con 6 punti e ATA Battisti Trento con 3. S.D.S