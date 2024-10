Sanità, si riduce il divario Nord-Sud: ospedali in trincea (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Sud offre livelli di assistenza sanitaria in media sufficienti, paga ancora il costo economico e sociale della mobilità passiva (verso le strutture sanitarie del Nord e dell'estero), Ilmattino.it - Sanità, si riduce il divario Nord-Sud: ospedali in trincea Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Sud offre livelli di assistenza sanitaria in media sufficienti, paga ancora il costo economico e sociale della mobilità passiva (verso le strutture sanitarie dele dell'estero),

Sanità, si riduce il divario Nord-Sud: ospedali in trincea

Il Sud offre livelli di assistenza sanitaria in media sufficienti, paga ancora il costo economico e sociale della mobilità passiva (verso le strutture sanitarie del Nord e ...

Ricerca, il monito di Mattarella: “Rimuovere i divari territoriali nella sanità”. E premia Buffon come ambasciatore Airc

La cerimonia al Quirinale. Il monito del capo dello Stato a non creare cure di serie di A e di serie B, un rischio con l’autonomia differenziata ...

Diminuisce il divario tra gli ospedali del Sud e del Nord: l’elenco delle migliori strutture in Italia

Nel PNE del 2024 sono stati valutati da AGENAS ben 1.363 ospedali pubblici e privati, attraverso il filtro di oltre 200 indicatori distinti al fine di valutare le performance in numerosi aspetti dell’ ...

Sanità, Mattarella: «I divari territoriali vanno eliminati»

Salute (Politica) Il monito del presidente della Repubblica. Settore in rivolta, il ministro Schillaci replica ironico: «Hanno avuto l’aumento del 6%, non ho mai visto medici indigenti». Di Andrea Cap ...