Rubato borsone con divise e materiale d'ordinanza: pompiere presenta denuncia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un borsone, con all'interno due divise da lavoro e altro materiale d'ordinanza dei vigili del fuoco, è stato Rubato ad un pompiere in servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa. Vigile del fuoco che ha già formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia, in questura ad Agrigento Agrigentonotizie.it - Rubato borsone con divise e materiale d'ordinanza: pompiere presenta denuncia Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un, con all'interno dueda lavoro e altrod'dei vigili del fuoco, è statoad unin servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa. Vigile del fuoco che ha già formalizzato, a carico di ignoti, alla polizia, in questura ad Agrigento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:cond'ordinanza: pompiere presenta denuncia; La droga? Nascosta in garage. Blitz della polizia in centro storico a Pesaro, arrestato conosciuto ultracinqua; Furto al Castellana. De Lallo: “La ASD Gioventù Calcio non ci sta! Atto premeditato.”; Leggi >>>

La droga? Nascosta in garage. Blitz della polizia in centro storico a Pesaro, arrestato conosciuto ultracinquantenne

(msn.com)

PESARO - Spaccio di droga senza età, operazione della Squadra Antidroga della Squadra Mobile della questura di Pesaro: incastrato un ultracinquantenne pesarese, vecchia conoscenza ...

Modi per ritrovare un computer portatile rubato

(navigaweb.net)

Vedersi rubare il portatile non è mai una buona cosa, in particolare se quest'ultimo era un acquisto recente e abbiamo speso sopra un bel po' di soldi. Ma per fortuna qualche programma e qualche ...

Classificazione dei Materiali

(skuola.net)

Le proprietà dei materiali si dividono in tre gruppi: proprietà fisico-chimiche (che si riferiscono alla composizione chimica di un materiale e dalla loro natura); proprietà tecnologiche ...

Auto carica di materiale edile rubato: due denunciati per ricettazione

(umbria24.it)

Un’auto carica di materiale edile verosimilmente rubato è stata fermata a Norcia dalle forze dell’ordine. All’interno sono stati trovati oltre 40 attrezzi professionali, che complessivamente avrebbero ...