Gqitalia.it - Rivoluzione Technogym

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era il 1983 quando il Fondatore e Presidente di, Nerio Alessandri, ha progettato e realizzato il primo macchinario per i fitness nel proprio garage di casa a Calisese, alle porte di Cesena. Una storia che ricorda quella di Steve Jobs ed il suo mitologico garage di Cupertino. Per entrambi, all’età di 22 anni, il futuro era una traiettoria da disegnare, un “work in progress” guidato da un obiettivo ambizioso. Quello di Nerio era di mettere in moto il mondo, e ci è riuscito. A partire dall’Hack Squat, la prima macchina a imprimere quella traiettoria, ha avuto inizio la prima, che ha permesso a un piccolo team di persone di far nascere un sogno: in quarant’anni, quel sogno si è concretizzato in un'azienda globale con 2500 dipendenti. Il garage da dove è partita la storia di«Sono stati anni ricchi di ricordi e momenti importanti.