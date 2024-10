Regno Unito, tasse in aumento per 40 miliardi di sterline (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ministra del Tesoro britannica Rachel Reeves ha annunciato 40 miliardi di sterline (quasi 48 miliardi di euro) di aumenti delle tasse, affermando che userà il denaro per “investire, investire, investire” e far crescere l’economia. Reeves ha presentato la prima manovra di bilancio del governo laburista da quando è salito al potere a luglio. L‘aumento delle tasse è stato reso necessario, secondo i laburisti, a causa del “buco nero” economico lasciato dal precedente governo conservatore. “Sto ripristinando la stabilità delle nostre finanze pubbliche e ricostruendo i nostri servizi pubblici”, ha affermato la ministra. Il partito progressista è stato eletto il 4 luglio dopo aver promesso di porre fine ad anni di turbolenze e scandali dei governi conservatori, di far crescere l’economia britannica e di rilanciare i servizi pubblici. Lapresse.it - Regno Unito, tasse in aumento per 40 miliardi di sterline Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ministra del Tesoro britannica Rachel Reeves ha annunciato 40di(quasi 48di euro) di aumenti delle, affermando che userà il denaro per “investire, investire, investire” e far crescere l’economia. Reeves ha presentato la prima manovra di bilancio del governo laburista da quando è salito al potere a luglio. L‘delleè stato reso necessario, secondo i laburisti, a causa del “buco nero” economico lasciato dal precedente governo conservatore. “Sto ripristinando la stabilità delle nostre finanze pubbliche e ricostruendo i nostri servizi pubblici”, ha affermato la ministra. Il partito progressista è stato eletto il 4 luglio dopo aver promesso di porre fine ad anni di turbolenze e scandali dei governi conservatori, di far crescere l’economia britannica e di rilanciare i servizi pubblici.

