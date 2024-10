“Race for the Cure”, fine settimana nel segno della solidarietà e prevenzione in piazza Castello (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiScreening, ambulatori mobili e passeggiata in rosa. Questo il programma di una grande festa di solidarietà a Benevento il prossimo fine settimana con la “Race for the Cure”, manifestazione simbolo di Komen Italia da 25 anni. Un weekend dedicato alla prevenzione e alla solidarietà in collaborazione con l’Asl. La presentazione dell’evento si è tenuta questa mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Benevento a Palazzo Mosti, per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori al seno. Daniela Chiariello, referente Komen Comitato Campania, ha spiegato: “Saremo in piazza per la prevenzione sensibilizzando le donne. Effettueremo screening gratuiti alle donne non coperte del servizio sanitario, quindi donne dai 49 anni a scendere e 69 anni a salire. Anteprima24.it - “Race for the Cure”, fine settimana nel segno della solidarietà e prevenzione in piazza Castello Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiScreening, ambulatori mobili e passeggiata in rosa. Questo il programma di una grande festa dia Benevento il prossimocon la “for the”, manifestazione simbolo di Komen Italia da 25 anni. Un weekend dedicato allae allain collaborazione con l’Asl. La presentazione dell’evento si è tenuta questa mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Benevento a Palazzo Mosti, per sensibilizzare alladei tumori al seno. Daniela Chiariello, referente Komen Comitato Campania, ha spiegato: “Saremo inper lasensibilizzando le donne. Effettueremo screening gratuiti alle donne non coperte del servizio sanitario, quindi donne dai 49 anni a scendere e 69 anni a salire.

