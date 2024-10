“Purtroppo va così”. Arisa, arriva una notizia inaspettata: riguarda la sua vita privata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pochi giorni fa sul red carpet della Festa del cinema di Roma e presto in tv: Arisa sarà ancora a The Voice Kids, di nuovo nel ruolo di giudice. Con la sua Canta ancora, la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, ha emozionato tutti. “Mi sono appassionata a questa storia perché ho letto la sceneggiatura del film e mi ha colpita dentro. Mi ha fatto rivivere sensazioni che fanno parte anche della mia ferita”. “È stata una cosa che mi ha aiutato a esorcizzare determinate cose”, ha raccontato al settimanale Chi. Anche Arisa ha vissuto momento non facile a scuola e quella canzone l’ha scritta in un periodo molto sensibile della sua vita e anche difficile per la sua famiglia. Non solo lavoro, anche vita privata al centro della nuova intervista rilasciata al magazine. Leggi anche: “È finita, si sono lasciati”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pochi giorni fa sul red carpet della Festa del cinema di Roma e presto in tv:sarà ancora a The Voice Kids, di nuovo nel ruolo di giudice. Con la sua Canta ancora, la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, ha emozionato tutti. “Mi sono appassionata a questa storia perché ho letto la sceneggiatura del film e mi ha colpita dentro. Mi ha fatto rivivere sensazioni che fanno parte anche della mia ferita”. “È stata una cosa che mi ha aiutato a esorcizzare determinate cose”, ha raccontato al settimanale Chi. Ancheha vissuto momento non facile a scuola e quella canzone l’ha scritta in un periodo molto sensibile della suae anche difficile per la sua famiglia. Non solo lavoro, ancheal centro della nuova intervista rilasciata al magazine. Leggi anche: “È finita, si sono lasciati”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: «Anche io attaccata dai bulli, ora penso a come è essere mamma. E scrivo di Andrea morto per i pantaloni rosa»;: «Io ho vinto contro i bulli. I rapper? Non credo Tony Effe abbia vissuto il disagio»; Corigliano-Rossano. Che delusionein tuta e canotta e con l'audio pessimo: il flop di Ferragosto; Pioggia di insulti contro: cosa c'è dietro l'odio Lgbt;: “Gigi D’Alessio, mi ha detto che li aveva in casa”. La cantante sconvolta più che mai;nuda, l'ira degli hater: «Non sa più cosa inventarsi». Poi pubblica la foto senza ritocchi e mette tutti; Leggi >>>

Arisa, è già crisi con Walter Ricci: «Siamo in una fase di "down". La mia salute è la priorità»

(msn.com)

Per quanto riguarda l'amore con il fidanzato Walter Ricci, invece, Arisa spiega: «Come va con Walter? Meglio non parlarne. L'amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così.

Arisa e la crisi con Walter Ricci: “L’amore ha alti e bassi”

(105.net)

Arisa parla della crisi con Walter Ricci e racconta come il brano "Canta ancora" l'abbia aiutata a superare i ricordi dolorosi del passato ...

Arisa confida che con Walter Ricci non sta andando benissimo

(ultimenotizieflash.com)

Arisa non ama parlare molto della sua storia d'amore con Walter Ricci ma spiega cosa sta accadendo, non sta andando benissimo ...

Arisa: «Con Walter Ricci sto provando a costruire una storia d'amore. Ma ci sono dei giorni down»

(msn.com)

Per tutta l'estate Arisa ha scritto “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste". Un frase non tanto per dire, a ...