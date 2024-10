Perché in Liguria escludere Renzi è costato la vittoria al centrosinistra: l’analisi dell’esperto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle elezioni regionali in Liguria Andrea Orlando ha perso contro Marco Bucci con circa 8mila voti di scarto. Una differenza che, probabilmente, si sarebbe potuta colmare se Italia viva, Azione, +Europa e le altre liste liberali fossero state nella coalizione. Lo ha spiegato a Fanpage.it Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, che ha analizzato i flussi elettorali. Fanpage.it - Perché in Liguria escludere Renzi è costato la vittoria al centrosinistra: l’analisi dell’esperto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle elezioni regionali inAndrea Orlando ha perso contro Marco Bucci con circa 8mila voti di scarto. Una differenza che, probabilmente, si sarebbe potuta colmare se Italia viva, Azione, +Europa e le altre liste liberali fossero state nella coalizione. Lo ha spiegato a Fanpage.it Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, che ha analizzato i flussi elettorali.

Perché in Liguria escludere Renzi è costato la vittoria al centrosinistra: l’analisi dell’esperto

In Liguria, "data la distanza ridotta ... cioè la forza politica che si è imposta perché Italia viva non facesse parte della coalizione, ha rivendicato il contrario: se ci fosse stato il partito di ...

Regionali, è guerra Renzi-Conte sulla sconfitta in Liguria: “Colpa di chi ha messo veti su Italia Viva”

Genova. È partita la resa dei conti nell’ex campo largo appena uscito dalla sconfitta elettorale in Liguria. Sconfitta che molti attribuiscono al veto posto dal Movimento 5 Stelle sulla partecipazione ...

“Basta ai veti di Conte. Dopo la Liguria Schlein deve imporre la sua leadership”. Parla Gualmini

L'eurodeputata del Pd (ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna) dopo il voto ligure: "Il veto a Renzi ci ha fatto perdere, una follia" ...

Elezioni Liguria, Renzi: “Ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale”

ROMA - "Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una ...