Panico al parco giochi, la giostra si stacca all'improvviso: 10 feriti, 6 gravissimi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di Panico al luna park, dove improvvisamente si è registrato un incidente su una giostra. Mentre erano presenti decine di persone a bordo, il braccio della stessa si è staccato in pochissimi istanti ed è successo il caos. C'è stato un volo di due vagoni, che si sono poi schiantati al suolo poco più distante. Nelle immagini catturate da un cellulare si possono udire le urla e l'enorme concitazione di quei terribili istanti. Doveva essere solo uno svago al luna park, invece si è sfiorata la strage. L'incidente sulla giostra ha lasciato per terra diverse persone con ferite sia lievi che ben più gravi. I soccorsi sono stati immediatamente allertati per permettere le cure ai passeggeri coinvolti. Molte persone che si trovavano nei dintorni hanno iniziato a correre disperate perché terrorizzate.

Incendi al parco giochi: 34enne finisce nei guai

Ascolta ora A 34 anni abita con i genitori e la sorella in Brianza, a Lentate sul Seveso, non riesce a trovare un lavoro da un po' e, nei momenti più bui, può capitare che dia fuoco a qualcosa. Va det ...

Panico al luna park, il braccio meccanico della giostra si stacca: i passeggeri sbalzati a metri di distanza

Momenti di panico al luna park quanto il braccio meccanico di una giostra oscillante si è staccato lasciando dieci persone ferite. Il grave incidente si è verificato ...

A 10 anni ruba un’auto e semina il panico sfrecciando in un parco giochi pieno di bambini [VIDEO]

Un bambino di 10 anni ha rubato un’auto sfrecciando pericolosamente in un parco giochi affollato ... altre due volte in passato per reati legati al furto di auto, uno commesso quando aveva ...

Il piromane che in Brianza dà fuoco agli scivoli nei parchetti dei bambini: 34enne denunciato

Sono almeno tre gli incendi dolosi di cui il piromane dei parchi giochi sarebbe accusato. E per il 34enne è scattata una denuncia. Tre incendi nei parchetti dei bambini L’intervento dei militari della ...