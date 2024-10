Palacios | Esordio? Sono molto felice! Sto imparando dai campioni

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è stato intercettato nell’immediato post-match di Empoli-Inter, partita andata in scena allo stadio Castellani e valevole per la decima giornata di Serie A, vinta dai nerazzurri 3-0. Ecco le dichiarazioni del giovane difensore argentino, che oggi ha esordito ufficialmente, affidate alle telecamere di DAZN– Tomasè intervenuto così dopo Empoli-Inter, partita che ha segnato il suoassoluto in maglia nerazzurra: «dei miei primi minuti con questa maglia, ritrovarsi qui in campo è una cosa importante. Conoscevo la storia che rappresenta un club come l’Inter, sto apprendendo tanto da questi grandie per me è una grande occasione».