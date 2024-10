Montignoso: ciclista travolto da auto in via Roma. E’ grave (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incidente stradale oggi, 30 ottobre 2024, a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Un ciclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto poco dopo le 17 L'articolo Montignoso: ciclista travolto da auto in via Roma. E’ grave proviene da Firenze Post. .com - Montignoso: ciclista travolto da auto in via Roma. E’ grave Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incidente stradale oggi, 30 ottobre 2024, a, in provincia di Massa Carrara. Undi 48 anni è rimastomente ferito dopo essere stato investito da un'poco dopo le 17 L'articolodain via. E’proviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dae trasportato in codice rosso a Cisanello;dain via Roma. E’ grave; Grave unda un’a Massa Carrara;investito a. Portato in elicottero a Cisanello; Arezzo: nascondeva in casa 300 grammi di cocaina. Arrestata 30enne italiana; Babycontro Suv. Corsa al Noa; Leggi >>>

Montignoso: ciclista travolto da auto in via Roma. E’ grave

(firenzepost.it)

Incidente stradale oggi, 30 ottobre 2024, a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Un ciclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto poco dopo le 17 ...

Ciclista investito riporta grave trauma cranico, portato con l’elicottero in ospedale

(msn.com)

Montignoso (Massa Carrara), 30 ottobre 2024 – Terribile incidente a Montignoso. È successo intorno alle ore 16:50. Un ciclista di 48 anni è stato travolto mentre percorreva in discesa via Roma.

Investito da un’auto a Capanne di Montignoso: ciclista a Cisanello con un trauma cranico

(noitv.it)

Un ciclista è stato investito mentre percorreva in discesa via Roma, in località Capanne a Montignoso in provincia di Massa Carrara. L’uomo, di 48 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato porta ...

Gravissimo incidente sulla statale, ciclista travolto da un’auto, l’epilogo è tragico. Dove e cosa è successo

(bigodino.it)

Un ciclista di 61 anni perde la vita in un incidente mortale sulla SS17 nel Foggiano:i ndagini in corso per trovare il responsabile ...