Mo: 2 feriti da schegge di un razzo nel nord di Israele (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tel Aviv, 30 ott. (Adnkronos) - Due braccianti agricoli sono rimasti feriti nell'impatto di un razzo nei pressi della città israeliana settentrionale di Metula e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Rambam di Haifa. Secondo quanto riferito dal centro medico della città, uno degli uomini, sulla quarantina, è gravemente ferito, mentre l'altro, sulla trentina, è in condizioni lievi-moderate. Entrambi sono stati colpiti dalle schegge del razzo. Liberoquotidiano.it - Mo: 2 feriti da schegge di un razzo nel nord di Israele Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tel Aviv, 30 ott. (Adnkronos) - Due braccianti agricoli sono rimastinell'impatto di unnei pressi della città israeliana settentrionale di Metula e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Rambam di Haifa. Secondo quanto riferito dal centro medico della città, uno degli uomini, sulla quarantina, è gravemente ferito, mentre l'altro, sulla trentina, è in condizioni lievi-moderate. Entrambi sono stati colpiti dalledel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mo: 2 feriti da schegge di un razzo nel nord di Israele; Mo: Idf, ‘3 feriti in Israele per lancio razzi dal Libano’; Mo: Idf, in attacco Iran danneggiate alcune basi, non gli aerei; Leggi >>>

Mo: due feriti in attacco Hezbollah con razzi nel nord di Israele

(ilsannioquotidiano.it)

Tel Aviv, 25 set. (Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite da schegge dopo che alcuni razzi sono stati lanciati da Hezbollah contro il kibbutz Sa’ar, nella Galilea occidentale.

Mo: Idf, ‘3 feriti in Israele per lancio razzi dal Libano’

(lasicilia.it)

L’aeronautica militare israeliana ha riferito di aver intercettato alcuni razzi, mentre altri sono caduti in aree aperte. Tutti e tre i feriti sono stati colpiti da schegge.

Mo: una 25enne la vittima dell'attacco di Beersheba, 11 i feriti

(lanuovasardegna.it)

tutti con ferite da arma da fuoco. Altri cinque sono in buone condizioni, dopo essere stati colpiti da schegge di vetro o da un trauma contundente. Altre tre persone sono in cura per ansia acuta.

Mo: Idf, '3 feriti in Israele per lancio razzi dal Libano'

(informazione.it)

L'aeronautica militare israeliana ha riferito di aver intercettato alcuni razzi, mentre altri sono caduti in aree aperte. Tutti e tre i feriti sono stati colpiti da schegge. (Civonline) ...