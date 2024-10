Milan Primavera, Tartaglia: “Sono qui per divertirmi. Un bacio alla mia famiglia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Edoardo Tartaglia, calciatore del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto contro la Fiorentina Pianetamilan.it - Milan Primavera, Tartaglia: “Sono qui per divertirmi. Un bacio alla mia famiglia” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Edoardo, calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto contro la Fiorentina

Milan, tris in casa della capolista Fiorentina. Tartaglia in gol alla prima convocazione

I rossoneri subito avanti con il deb. Temporaneo pareggio dei viola con Caprini, poi le reti di Eletu e Perrucci lanciano il Diavolo al terzo posto con Sassuolo e Juve ...

Milan Primavera, Tartaglia: “Gara difficile, dovevamo solo portarla a casa”

Il giocatore del Milan Primavera Edoardo Tartaglia ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria contro la Fiorentina ...

DIRETTA/ Fiorentina Milan Primavera (risultato finale 1-3): il Diavolo batte la capolista! (28 ottobre 2024)

Diretta Fiorentina Milan Primavera, risultato finale 1-3: dopo tre vittorie si ferma la corsa della capolista, bella vittoria esterna per i rossoneri.

Milan, altro talento come Camarda: esordio magico a 16 anni

L'esordio magico di un grande talento del Milan sta facendo battere i cuori rossoneri: è un'altra gemma come Camarda ...