Gamerbrain.net - Mighty Morphin Power Rangers Rita’s Rewind: Annunciata la data di uscita

Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha finalmente unadi, ad annunciarlo è stato Digital Eclipse, il quale ha svelato che il gioco sarà disponibil su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Series a partire dal 10 Dicembre al costo di 34,99€, con la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% nella prima settimana.: Nuovi dettagli e Gameplay Trailer Istanno tornando per affrontare la malvagia Rita, la quale questa volta è una versione robotica della stessa, che ha aperto un portale per allearsi con la versione più giovane di sè stessa, al fine di distruggere ie portare caos e distruzione.