McTominay: la marcia in più del Napoli di Conte.

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco perchéha cambiato modulo perC’è stato un prima e un dopo Scott. Dal 3-4-2-1 al 4-2-4 che diventa 5-4-1 in fase passiva. Due volti dello stessoma con lo scozzese in più.ha cambiato modulo col suo arrivo. E’ tornato a fare ciò che faceva all’inizio della sua carriera, ai tempi del Bari per intenderci, quando arrivò alla Juve convinto di poter replicare. Poi si accorse che Vidal-Pirlo-Marchisio erano perfetti per giocare a tre a centrocampo e così cambiò proprio apassando al 3-5-2 con cui vinse tre scudetti. Aha fatto più o meno lo stesso. L’arrivo dell’ex United lo ha convinto a passare al 4-2-4 Conpunta aggiunta a Lukaku ma che si abbassa spesso come in occasione del gol di Kvaratskhelia.