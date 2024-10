Matteo Bassetti, stalker condannati: arriva la sentenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cinque condanne, con pene variabili dagli otto mesi a un anno e quattro mesi, oltre a due patteggiamenti Cinque condanne, con pene variabili dagli otto mesi a un anno e quattro mesi, oltre a due patteggiamenti. Sono queste le sanzioni decise per i membri del canale Telegram 'Basta Dittatura', accusati di stalking nei confronti del Sbircialanotizia.it - Matteo Bassetti, stalker condannati: arriva la sentenza Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cinque condanne, con pene variabili dagli otto mesi a un anno e quattro mesi, oltre a due patteggiamenti Cinque condanne, con pene variabili dagli otto mesi a un anno e quattro mesi, oltre a due patteggiamenti. Sono queste le sanzioni decise per i membri del canale Telegram 'Basta Dittatura', accusati di stalking nei confronti del

Genova, condannati gli stalker del medico Matteo Bassetti

Decise sanzioni per i membri del canale Telegram «Basta Dittatura». Altri quattro membri del canale saranno processati a febbraio ...

Il Gip di Genova ha emesso cinque condanne per stalking di gruppo e istigazione a delinquere: gli imputati dovranno anche risarcire il medico ...

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova ha condannato cinque membri del canale Telegram “ Basta Dittatura “, accusati di stalking nei confronti di Matteo Bassetti, direttore della ...