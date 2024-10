Matilde Lorenzi, la sorella alla Gazzetta: “Era determinata e coraggiosa, provo paura e rabbia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri mattina è arrivata la terribile notizia della morte di Matilde Lorenzi, la giovanissima sciatrice torinese che ad appena 19 anni è stata vittima di un incidente in allenamento in Val Senales che le è stato fatale. Interpellata da La Gazzetta dello Sport, la sorella Lucrezia, anch’ella sciatrice, ha parlato così di Matilde: “Era una ragazza molto determinata, coraggiosa, con una grande passione. Con un sacco di voglia di vivere, spensierata. Una persona super positiva, un gigante buono. Ci ha unito la vita, l’essere sorelle, poi lo sport, l’inseguire gli stessi obiettivi, è stato un di più. Ha cominciato a sciare seguendo me e nostro fratello Giosuè, ma non c’è mai stata competizione tra di noi”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri mattina è arrivata la terribile notizia della morte di, la giovanissima sciatrice torinese che ad appena 19 anni è stata vittima di un incidente in allenamento in Val Senales che le è stato fatale. Interpellata da Ladello Sport, laLucrezia, anch’ella sciatrice, ha parlato così di: “Era una ragazza molto, con una grande passione. Con un sacco di voglia di vivere, spensierata. Una persona super positiva, un gigante buono. Ci ha unito la vita, l’essere sorelle, poi lo sport, l’inseguire gli stessi obiettivi, è stato un di più. Ha cominciato a sciare seguendo me e nostro fratello Giosuè, ma non c’è mai stata competizione tra di noi”.

