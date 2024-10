"Isola di Mortorio - Halloween edition", una notte di paura alle Gallerie Mercatali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La festa organizzata dalla Maquario Entertainment in collaborazione con Fieracavalli dalle 23 alle 4 La magia della notte di Halloween s’incontra con la Sardegna e le vibrazioni della Terra Madre. Giovedì 31 novembre, Maquario Entertainment in collaborazione con Fieracavalli, presentano "Isola di Veronasera.it - "Isola di Mortorio - Halloween edition", una notte di paura alle Gallerie Mercatali Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La festa organizzata dalla Maquario Entertainment in collaborazione con Fieracavalli d234 La magia delladis’incontra con la Sardegna e le vibrazioni della Terra Madre. Giovedì 31 novembre, Maquario Entertainment in collaborazione con Fieracavalli, presentano "di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Isola di Mortorio - Halloween edition", una notte di paura alle Gallerie Mercatali il 31 ottobre 2024; Alle Gallerie Mercatali dj set per la festa di Halloween; Leggi >>>

“Flea Market – Halloween Edition” al Piazzale degli Alpini

(bergamonews.it)

Bergamo. Domenica 27 ottobre 2024 dalle 10.00 alle 19 a Bergamo NXT Station – Piazzale degli Alpini 1 a Bergamo si terrà “Flea Market – Halloween Edition”, festival itinerante nato a ...

Le memorie nere di Bologna (Halloween edition)

(bolognatoday.it)

Il centro di Bologna a tinte nere e rosse. Le ombre del passato di Bologna riemergono per un trekking urbano che porterà il pubblico nel cuore delle sue storie più macabre. Una surreale passeggiata ...

isola della scala halloween

(veronaoggi.it)

Verona vs Halloween: tutto pronto per la notte horror dedicata a Dario Argento La notte di Halloween a Isola della Scala di Verona sarà dedicata…Read More? ...

Isola del Giglio notizie ed informazioni turistiche

(giglionews.it)

Torna operativa l'elisuperficie dell’Isola del Giglio. Si sono conclusi i lavori di ripristino del muro della piazzola. L'investimento sostenuto dalla Asl è stato di circa 112 mila euro. Alla ...