In Parlamento nuova fumata nera sul giudice della Consulta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nona fumata nera sul giudice della Corte Costituzionale. Il voto del Parlamento riunito in seduta comune ha visto 339 schede bianche, 14 nulle e 9 voti dispersi. Sarà dunque necessario indire una decima votazione. Quotidiano.net - In Parlamento nuova fumata nera sul giudice della Consulta Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NonasulCorte Costituzionale. Il voto delriunito in seduta comune ha visto 339 schede bianche, 14 nulle e 9 voti dispersi. Sarà dunque necessario indire una decima votazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Insul giudice della Consulta; Insul giudice della Consulta; Insul giudice della Consulta; Insul giudice della Consulta; Consulta,verso nona? Ipotesi nuovo rinvio voto; Insul giudice della Consulta; Leggi >>>

In Parlamento nuova fumata nera sul giudice della Consulta

(espansionetv.it)

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Nona fumata nera sul giudice della Corte Costituzionale. Il voto del Parlamento riunito in ...

Consulta: nuova fumata nera in Parlamento per elezione giudice

(agenzianova.com)

Nuova fumata nera in occasione della riunione, alla Camera, del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte ...

Consulta, nona fumata nera per l’elezione del nuovo giudice

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – Ancora una fumata nera, la nona, nella seduta comune del Parlamento per eleggere un giudice della Corte Costituzionale. Le schede bianche sono state 339, 9 i voti dispersi, ...

Consulta: verso fumata nera Parlamento

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Verso l'ennesima fumata nera del Parlamento per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Un esito già da ieri nell'aria e confermato anche nelle ultime ore. Le ...