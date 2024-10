Il sindaco Marino segnala un profilo 'fake' ma in realtà sarebbe un'omonimia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà stata forse la 'psicosi' di poter essere vittima di profili 'fake' creati da qualche malvivente che punta ad ottenere un guadagno o da un 'hater' che vuole danneggiare l'immagine ma la denuncia via Facebook del sindaco di Caserta Carlo Marino appare essere una vera e propria svista. Si Casertanews.it - Il sindaco Marino segnala un profilo 'fake' ma in realtà sarebbe un'omonimia Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà stata forse la 'psicosi' di poter essere vittima di profili '' creati da qualche malvivente che punta ad ottenere un guadagno o da un 'hater' che vuole danneggiare l'immagine ma la denuncia via Facebook deldi Caserta Carloappare essere una vera e propria svista. Si

Gentile Direttore,in un articolo pubblicato dal vostro giornale, Patrizia Feletig e Francesco Capone sostengono che dall'inceneritore progettato dal Comune di Roma, la Co2 ...

