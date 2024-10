Il Catania si prepara per la Turris, Toscano: "Mi aspetto risposte sul campo dai ragazzi" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un test importante domani nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C girone C per il Catania sul campo della Turris. Alla vigilia del match l'allenatore rossazzurro Mimmo Toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Il momento della squadra. "Quando inizi Cataniatoday.it - Il Catania si prepara per la Turris, Toscano: "Mi aspetto risposte sul campo dai ragazzi" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un test importante domani nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C girone C per ilsuldella. Alla vigilia del match l'allenatore rossazzurro Mimmoha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Il momento della squadra. "Quando inizi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Sky o Now? Dove vederla in diretta tv o streaming;: la probabile formazione anti-; Verso, Toscano: “Mi aspetto una risposta della squadra sul campo”; Serie C,: domani in campo contro la; Serie C, 11a giornata: l'Avellino ne fa 6, perde il. Vince l'Altamura, pari per laalle 15;, è una sconfitta che fa male per tanti motivi. Cone Messina non si può sbagliare; Leggi >>>

Catania: la probabile formazione anti-Turris

(goalsicilia.it)

CATANIA (3-5-2): Bethers; Castellini, Di Gennaro, Anastasio; Guglielmotti, Verna, Carpani, Jimenez, Lunetta; Stoppa, Inglese. A disp.: Adamonis, Torrisi, Celli, Ierardi, Gega, Forti, Raimo, Quaini, De ...

Turris-Catania, precedenti: due vittorie etnee, l'anno scorso vinsero i corallini

(calciocatania.com)

Giovedì 31 ottobre 2024 andrà in scena la sfida numero undici fra Turris e Catania disputata in terra corallina: il bilancio dei dieci precedenti a Torre del Greco vede prevalere la compagine di casa, ...

Turris, la reazione di staff e squadra: «Abbiamo bisogno della nostra gente»

(msn.com)

Resta in silenzio la Turris, mentre la notizia della presunta inadempienza rispetto alla scadenza del 16 ottobre è prepotentemente rimbalzata in ogni angolo della città, ...

Turris-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(calciomercato.com)

L`inattesa sconfitta interna col Latina ha complicato i piani del Catania, vittima di una battuta d`arresto nel suo momento migliore e impegnato a rincorrere le.