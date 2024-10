Halloween 2024 a Zoomarine: le iniziative in programma (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ricorrenza più attesa e più temuta dell’anno sarà un evento ancora più speciale da vivere grazie ad una serie di live experience uniche ROMA – A quale strega appartieni, buona o cattiva? Potrai scoprirlo durante la cena “spaventosamente deliziosa” che il parco Zoomarine ha organizzato per la notte più mostruosa dell’anno: il 31 ottobre. Halloween, la ricorrenza più attesa e più temuta, sarà un evento ancora più speciale da vivere nel parco alle porte di Roma, grazie ad una serie di live experience uniche, dove i fantasmi e gli zombie si svegliano e le zucche prendono vita tra le mani dei bambini. Dalle 14 alle 22 la magica festa consente una prima opportunità fantastica, ovvero l’ingresso gratuito fino a 14 anni acquistando il biglietto su www.Zoomarine.it. Bambini e genitori potranno poi divertirsi insieme nei vari percorsi o scegliere quello più adatto alle proprie “paure”. Lopinionista.it - Halloween 2024 a Zoomarine: le iniziative in programma Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ricorrenza più attesa e più temuta dell’anno sarà un evento ancora più speciale da vivere grazie ad una serie di live experience uniche ROMA – A quale strega appartieni, buona o cattiva? Potrai scoprirlo durante la cena “spaventosamente deliziosa” che il parcoha organizzato per la notte più mostruosa dell’anno: il 31 ottobre., la ricorrenza più attesa e più temuta, sarà un evento ancora più speciale da vivere nel parco alle porte di Roma, grazie ad una serie di live experience uniche, dove i fantasmi e gli zombie si svegliano e le zucche prendono vita tra le mani dei bambini. Dalle 14 alle 22 la magica festa consente una prima opportunità fantastica, ovvero l’ingresso gratuito fino a 14 anni acquistando il biglietto su www..it. Bambini e genitori potranno poi divertirsi insieme nei vari percorsi o scegliere quello più adatto alle proprie “paure”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Halloween show tra paura e divertimento a Zoomarine; Halloween a Zoomarine: cena “spaventosamente deliziosa” e attività per tutta la famiglia; Torvajanica, Halloween allo Zoomarine, dal 31 ottobre al 3 novembre; Halloween for Family a Zoomarine; Halloween 2024 a Roma: i migliori parchi a tema e le attrazioni più spaventose e particolari che non puoi perdere!; "Smaschera la tua paura-ci risiamo" a Zoomarine; Leggi >>>

Zoomarine, Halloween speciale

(teatrionline.com)

Fino al 3 novembre 2024 A quale strega appartieni, buona o cattiva? La notte più mostruosa dell’anno ti aspetta a Zoomarine con esperienze live da brividi, show mozzafiato, ma anche l’incontro con la ...

Halloween a Roma tra streghe e storie mostruose, ecco dove andare il 31 ottobre: tutti i luoghi e gli eventi

(msn.com)

Halloween 2024 si avvicina e Roma si prepara con un ricco programma di eventi per tutta la famiglia. Dai parchi divertimento alle cene a tema, passando per tour spaventosi e spettacoli teatrali, la ca ...

Gli eventi e le feste di Halloween 2024 a Roma e nel Lazio: cosa fare e dove andare il 31 ottobre

(fanpage.it)

Fanpage.it ha selezionato alcuni tra gli eventi di Halloween 2024 più interessanti e divertenti a Roma e nel Lazio sia per bambini, che per adulti, come ...

Cosa fare per Halloween a Roma: zucche, streghe, laboratori e horror house. Ecco dove andare giovedì 31 ottobre

(msn.com)

Zucche, ragnatele, streghe e abiti a tema: mancano pochi giorni a Halloween, una delle feste più attese dell’anno per piccini (e anche ...