Green Pass senza vaccino, Pippo Franco e il suo medico rischiano processo per falso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pippo Franco, suo figlio e la moglie rischiano il processo per falso per aver presentato un Green Pass senza aver ricevuto il vaccino: al centro delle indagini, il medico. Fanpage.it - Green Pass senza vaccino, Pippo Franco e il suo medico rischiano processo per falso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), suo figlio e la moglieilperper aver presentato unaver ricevuto il: al centro delle indagini, il

Green Pass senza vaccino, Pippo Franco e il suo medico rischiano processo per falso

(fanpage.it)

Pippo Franco, suo figlio e la moglie rischiano il processo per falso per aver presentato un Green Pass senza aver ricevuto il vaccino: al centro delle ...

Tamponi Covid 19 falsi per evitare il vaccino: 15 a processo a Varese

(varesenews.it)

Indagini della polizia di Stato di Varese che hanno portato a diverse denunce alla fine del 2022. Ad aprile verso il patteggiamento per numerose posizioni ...

“Falsi green pass Covid, processate Pippo Franco”. Chiesto il giudizio anche per medici ed ex magistrati

(roma.repubblica.it)

Oltre all’attore e ai suoi familiari anche il medico novax Natale Cirino Aveni e l’ex pm Davide Iori rischiano di finire imputati con l’accusa di falso in ...

I no vax tornano in campo: "Puntiamo sui delusi dai partiti. L’obbligo di vaccino va tolto"

(msn.com)

La lista Lealtà, coerenza, verità schiera i candidati Lusetti, Briganti, Dipilato e Pirrottina, uno dei docenti sospesi per il green pass: "La scuola mi lasciò a casa 4 mesi, ma lo rifarei".