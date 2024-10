Esercito Israele, colpiti terroristi in area Khan Younis (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli aerei da combattimento israeliani hanno bombardato la zona umanitaria di Khan Younis, nel sud della Strscia di Gaza, per colpire presunti terroristi di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Secondo una dichiarazione dell'Idf - riportata da The Times of Israel - l'Esercito ha utilizzato munizioni di precisione e altre misure per ridurre il numero di vittime civili. I media locali - citati da Al Jazeera - sostengono che sono state colpite le tende degli sfollati, provocando numerose vittime. Quotidiano.net - Esercito Israele, colpiti terroristi in area Khan Younis Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli aerei da combattimento israeliani hanno bombardato la zona umanitaria di, nel sud della Strscia di Gaza, per colpire presuntidi Hamas e della Jihad islamica palestinese. Secondo una dichiarazione dell'Idf - riportata da The Times of Israel - l'ha utilizzato munizioni di precisione e altre misure per ridurre il numero di vittime civili. I media locali - citati da Al Jazeera - sostengono che sono state colpite le tende degli sfollati, provocando numerose vittime.

Esercito Israele, colpiti terroristi in area Khan Younis

Gli aerei da combattimento israeliani hanno bombardato la zona umanitaria di Khan Younis, nel sud della Strscia di Gaza, per colpire presunti terroristi di Hamas e della Jihad islamica palestinese. (A ...

Nuovo raid di Israele nel nord di Gaza: almeno 77 morti

A essere presi di mira sono stati due ospedali nella città settentrionale di Beit Lahia. Il numero delle vittime è destinato a crescere, con ...

Guerra Israele Medio Oriente, l'Austria: “Colpiti 8 soldati Unifil a Naqoura”. LIVE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Medio Oriente, l'Austria: “Colpiti 8 soldati Unifil a Naqoura”. LIVE ...

Le Idf colpiscono obiettivi e terroristi di Hezbollah nel Sud del Libano

Le forze aree dell'esercito israeliano continauno a colpire i terroristi libanesi nei villaggi situati nelle regioni meridionali del Paese dei cedri ...