Lanazione.it - Emergenza furti in Valdambra. La lista Sviluppo Comune chiede intervento

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – La", che a Bucine ha candidato, alle ultime elezioni amministrative, Emiliano Taranghelli, ha denunciato la sitauzione, in termini di sicurezza, che si registra in, con una serie diin abitazioni che stanno creando non poco allarme tra la popolazione. "La misura è colma; i cittadini ormai si sentono in balia dei ladri che hanno preso di mira le frazioni dellada settimane - ha tuonato il gruppo di minoranza - Abbiamo lanciato l'Sos anche nell'ultima seduta del Consiglio Comunale oltre, chiaramente , ad aver allertato a più riprese le forze dell'ordine; tuttavia ci sembra che poco o nulla si sta facendo ei cittadini sono preoccupati. Chiediamo solo di poter stare tranquilli nelle nostre case e con le nostre famiglie", ha sottolineato