Roma, 30 ottobre 2024 – Non c'è problema. In realtà, quando si passa dal 26,7% delle Europee al 15% un problemino sembrerebbe esserci. Ma ai piani alti di FdI scelgono di ignorarlo: un po' perché in Liguria è andata bene e chi l'avrebbe mai detto un mese fa, un po' perché con il voto in Umbria e in Emilia-Romagna dietro l'angolo non si può perdere tempo ad analizzare e ragionare. Un po', anzi, molto perché la carta vincente – la candidatura di Marco Bucci – l'ha indovinata Giorgia Meloni, e non è esagerato dire che il successo si deve a quella trovata: resta un modello da esportare. "Proseguiamo in questa direzione", scrive sui social. Le giustificazioni e le spiegazioni, non infondate ma neppure esaustive, sono prevedibili: "Non vedo flessioni – sottolinea la sorella Arianna, responsabile della segreteria politica – c'è da dire che c'erano liste civiche molto forti".

Elezioni, Giorgia Meloni rilancia la sfida: “La direzione è giusta”

Roma, 30 ottobre 2024 – Non c’è problema. In realtà, quando si passa dal 26,7% delle Europee al 15% un problemino sembrerebbe esserci. Ma ai piani alti di FdI scelgono di ignorarlo: un po’ perché in L ...

Elezioni, Meloni: “In Liguria segnale di fiducia che ci rafforza” | Le reazioni

Genova - " Buongiorno Italia. Il segnale di fiducia ricevuto dai cittadini in Liguria ci dà ancora più forza per proseguire in questa direzione, sempre al servizio degli italiani. Avanti insieme, con ...

Regionali Liguria, Meloni: "Centrodestra ha avviato stagione di rilancio"

Il centrodestra "ha fatto conoscere alla Liguria una stagione di rilancio" e con questo "il centrosinistra deve fare i conti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all ...

Elezioni Liguria, Giorgia Meloni: "Con la riforma togliamo il controllo della politica sulla magistratura"

'Dicono che vogliamo il controllo della politica sulla magistratura. La riforma della giustizia dice che il Parlamento non elegge più una parte del Csm, casomai noi lo togliamo il controllo della poli ...