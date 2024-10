Dove può arrivare Jasmine Paolini nel ranking WTA alle Finals? I punti in palio e il sogno n.3 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jasmine Paolini si è qualificata alle WTA Finals 2024 di tennis: l’azzurra giocando tutti i match del round robin avrà la certezza di incamerare 375 punti per il ranking WTA, guadagnandone ulteriori 125 per ciascuna vittoria messa a segno nella prima fase. In semifinale saranno in palio altri 330 punti, mentre la vittoria nell’ultimo atto consegnerà ulteriori 420 punti: nel complesso chi Dovesse vincere il torneo di fine anno senza perdere alcun incontro nella fase a gironi andrebbe ad incamerare 1500 punti totali. La tennista italiana potrebbe salire fino al terzo posto nel ranking WTA, occupata dalla statunitense Coco Gauff, distante attualmente appena 86 punti. Paolini, però, dovrà anche guardarsi dalle inseguitrici, dato che, in linea teorica, sia Rybakina, che Pegula che Zheng potrebbero superarla. Jasmine Paolini può giocarsi il secondo posto alle WTA Finals. Oasport.it - Dove può arrivare Jasmine Paolini nel ranking WTA alle Finals? I punti in palio e il sogno n.3 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si è qualificataWTA2024 di tennis: l’azzurra giocando tutti i match del round robin avrà la certezza di incamerare 375per ilWTA, guadagnandone ulteriori 125 per ciascuna vittoria messa a segno nella prima fase. In semifinale saranno inaltri 330, mentre la vittoria nell’ultimo atto consegnerà ulteriori 420: nel complesso chisse vincere il torneo di fine anno senza perdere alcun incontro nella fase a gironi andrebbe ad incamerare 1500totali. La tennista italiana potrebbe salire fino al terzo posto nelWTA, occupata dalla statunitense Coco Gauff, distante attualmente appena 86, però, dovrà anche guardarsi dinseguitrici, dato che, in linea teorica, sia Rybakina, che Pegula che Zheng potrebbero superarla.può giocarsi il secondo postoWTA

Un 2024 magico. A prescindere da come andrà questa settimana nelle WTA Finals a Riyadh, l’annata di Jasmine Paolini si può già definire, senza se e senza ma, splendida ma si sa l’appetito vien mangian ...

Jasmine Paolini esordirà sabato 2 novembre a Riyadh contro la kazaka Elena Rybakina: sarà il secondo match del programma in singolare, successivo alla sfida d'a ...

Jasmine Paolini è stata eliminata ... una conseguenza delle tante partite disputate dalla 28enne italiana, arrivata al match un po’ stanca e scarica. Una sconfitta senza appello su cui riflettere.

Il sorteggio della fase a gironi del torneo di singolare delle WTA Finals 2024 di tennis ha riservato all'azzurra Jasmine Paolini il Gruppo Viola, nel ...