Dazi sulle auto elettriche, Pechino contro l’Ue: «La Cina non è d’accordo e non li accetta» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La battaglia tra l’Unione Europea e la Cina sui Dazi imposti dalla Commissione europea sulle vetture cinesi importante nel Vecchio Continente sembra non volersi fermare. Pechino, in risposta all’ufficialità della decisione ufficializzata con l’iscrizione della delibera in Gazzetta Ufficiale, ha deciso di presentare un ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio. Un portavoce del ministero del Commercio cinese, infatti, ha spiegato: «La Cina non è d’accordo o non accetta la decisione e ha presentato un reclamo ai sensi del meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto». Alcuni cittadini cinesi a una stazione di ricarica elettrica per auto (Getty Images).Il ministero del Commercio: «Dazi irragionevoli» Per il portavoce, inoltre, la Cina «adotterà tutte le misure necessarie per proteggere con fermezza i legittimi diritti e interessi delle sue aziende». Lettera43.it - Dazi sulle auto elettriche, Pechino contro l’Ue: «La Cina non è d’accordo e non li accetta» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La battaglia tra l’Unione Europea e lasuiimposti dalla Commissione europeavetture cinesi importante nel Vecchio Continente sembra non volersi fermare., in risposta all’ufficialità della decisione ufficializzata con l’iscrizione della delibera in Gazzetta Ufficiale, ha deciso di presentare un ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio. Un portavoce del ministero del Commercio cinese, infatti, ha spiegato: «Lanon èo nonla decisione e ha presentato un reclamo ai sensi del meccanismo di risoluzione delleversie del Wto». Alcuni cittadini cinesi a una stazione di ricarica elettrica per(Getty Images).Il ministero del Commercio: «irragionevoli» Per il portavoce, inoltre, la«adotterà tutte le misure necessarie per proteggere con fermezza i legittimi diritti e interessi delle sue aziende».

